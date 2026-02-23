Baroni, è ufficiale l'esonero dal Torino: al suo posto arriva D'Aversa
È ufficiale l'esonero di Marco Baroni da parte del Torino. Fatale per il tecnico toscano la pesante sconfitta subita con il Genoa, ma più in generale una stagione fin qui sotto le aspettative. Sulla panchina dei granata siederà Roberto D'Aversa, fermo dalla retrocessione con l'Empoli nella scorsa stagione, che in serata ha raggiunto l'accordo con il club.
Baroni condannato dai numeri
Al di là dei prestigiosi risultati ottenuti contro Roma e Napoli e di un avvio di stagione incoraggiante, alla lunga sono stati i numeri ad inchiodare Baroni. Dieci vittorie, sei pareggi e ben quattordici sconfitte, la peggior difesa della Serie A con 47 reti al passivo e una media di appena 1,04 punti a partita. Un magro bottino per un esonero ormai inevitabile.
D'Aversa firma fino a fine stagione
Il ds Petrachi ha scelto Roberto D'Aversa per affidargli la panchina del Toro fino al termine della stagione. Non è ancora chiaro se esista una clausola di rinnovo a salvezza ottenuta, ma ci sarebbe la promessa di sedersi nuovamente a fine stagione per decidere la strada da prendere.