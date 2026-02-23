Baroni, è ufficiale l'esonero dal Torino: al suo posto arriva D'Aversa

È ufficiale l'esonero di Marco Baroni da parte del Torino . Fatale per il tecnico toscano la pesante sconfitta subita con il Genoa , ma più in generale una stagione fin qui sotto le aspettative. Sulla panchina dei granata siederà Roberto D'Aversa , fermo dalla retrocessione con l'Empoli nella scorsa stagione, che in serata ha raggiunto l'accordo con il club.

Baroni condannato dai numeri

Al di là dei prestigiosi risultati ottenuti contro Roma e Napoli e di un avvio di stagione incoraggiante, alla lunga sono stati i numeri ad inchiodare Baroni. Dieci vittorie, sei pareggi e ben quattordici sconfitte, la peggior difesa della Serie A con 47 reti al passivo e una media di appena 1,04 punti a partita. Un magro bottino per un esonero ormai inevitabile.

D'Aversa firma fino a fine stagione

Il ds Petrachi ha scelto Roberto D'Aversa per affidargli la panchina del Toro fino al termine della stagione. Non è ancora chiaro se esista una clausola di rinnovo a salvezza ottenuta, ma ci sarebbe la promessa di sedersi nuovamente a fine stagione per decidere la strada da prendere.