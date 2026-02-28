Torino, alta tensione al Filadelfia: confronto tra squadra e tifosi prima della Lazio

Torino, alta tensione . Alla vigilia della sfida casalinga con la Lazio di Maurizio Sarri, la tifoseria organizzata granata ha voluto incontrare la squadra di Roberto D'Aversa , arrivato per sostituire l'esonerato Baroni , per ribadire la necessità di cambiare marcia in questo rush finale di stagione. La zona retrocessione è ora a sole tre lunghezze di distanza.

Torino, alta tensione alla vigilia della sfida con la Lazio: confronto squadra-tifosi

Confronto dai toni accesi al Filadelfia, dove la squadra di Roberto D'Aversa sta preparando la delicatissima gara con la Lazio, valevole per la 27esima giornata di Serie A. Alla presenza di Vlasic, Zapata e altri "veterani" dello spogliatoio granata, un centinaio di tifosi ha voluto dare una scossa ai calciatori in vista dei prossimi impegni di campionato, consapevoli della classifica maturata nelle ultime settimane e di un calendario che vede il Toro chiudere questa Serie A con il derby della Mole, proprio contro la Juventus di Spalletti. Il confronto è durato circa dieci minuti. L'intenzione è quella di raggiungere l'obiettivo salvezza quanto prima, per non giocarsi tutto nella partita più sentita dal popolo granata.