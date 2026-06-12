Nel giro di pochi minuti, il Torino ha ufficializzato tutti i cambiamenti che si sono concretizzati nelle ultime settimane: prima l'addio di Roberto D'Aversa, poi l'ufficialittà dell'arrivo del suo successore, Ignazio Abate . L'allenatore era arrivato sulla panchina dei granata lo sconrso febbraio per sostituire Marco Baroni : ha conquistato la salvezza con cinque giornate d'anticipo chiudendo in classifica al dodicesimo posto. Le parti hanno deciso di non continuare il percorso insieme e ora il club accoglie Abate . L'ex Milan ha salutato la Juve Stabia ed è pronto alla sua prima avventura in Serie A.

D'Aversa non sarà più l'allenatore del Torino: la nota ufficiale

Questo il comunicato del club sull'esonero di D'Aversa: "Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera".

Torino, ufficiale l'arrivo di Abate

Il Torino, poco dopo, ha ufficializzato la firma di Abate: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".