Juve Stabia, ufficiale la risoluzione con Abate: lo aspetta il Torino

È ufficiale l'addio di Ignazio Abate alla Juve Stabia . Risolto il contratto che legava il tecnico ex Ternana alla società di Castellammare fino a giugno 2027. L'allenatore, con un passato alla guida della Primavera del Milan, è pronto a sposare il progetto del Torino di Urbano Cairo in Serie A. Il sodalizio gialloblù, invece, si prepara ad aprire un nuovo ciclo, mentre è impegnato nel completamento della documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B .

Juve Stabia, ufficiale la risoluzione con Abate

La Juve Stabia ha salutato così Ignazio Abate al termine di una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con il raggiungimento della semifinale playoff di Serie B: "La S.S. Juve Stabia 1907 - si legge nella nota ufficiale del club - comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte. Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".