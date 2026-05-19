Monza-Juve Stabia diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVE
Monza e Juve Stabia tornano a sfidarsi all'U-Power Stadium, partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. In casa dei biancorossi si decide la prima finalista della post season del campionato cadetto. Si riparte dal 2-2 dell'andata, con la squadra di Bianco capace di rimontare i due gol dei campani. Chi vince questa semifinale, affronterà la vincente dell'altra sfida tra Catanzaro e Palermo, con i calabresi avanti per 3-0. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:29
26' - Azzi calcia da lontano
Pessina guida la ripartenza del Monza e imbuca per Azzi che si accentra e prova a calciare a giro dalla distanza, ma il pallone va altissimo.
20:22
20' - Dany Mota ammonito
Rientro incredibile di Maistro che ferma il Monza e riparte in velocità, Dany Mota è costretto ad atterrarlo in scivolata e si prende il primo giallo della partita.
20:21
18' - Magia di Maistro
Magia di Maistro sulla trequarti che se ne va con un dribbling nello stretto, ma poi si allunga troppo il pallone, Thiam raccoglie.
20:17
15' - Cacciamani ci prova dalla distanza
Si fa vedere la Juve Stabia in avanti con Carissoni che taglia in mezzo e serve Cacciamani che aggancia bene il pallone, si accentra e calcia dalla distanza: tiro alto.
20:15
12' - Segna Dany Mota, ma è fuorigioco
Bell'azione del Monza che porta Colpani a calciare con tanto spazio al limite dell'area, respinge Confente, sulla ribattuta arriva Dany Mota prima di tutti che la mette dentro a porta vuota, ma il gol viene subito revocato per il fuorigioco del portoghese.
20:07
4' - Confente lascia su Colombo
Prosegue il grande inizio di partita del Monza: mischia in area con partita che esce al limite sui piedi di Colombo che calcia forte sul primo palo, grande parata di Confente che la mette in angolo. Nulla da corner.
20:05
2' - Subito Monza pericoloso
Petagna si stacca dall'area e serve in profondità Dany Mota, il portoghese mette un cross sul secondo palo per Colpani: cross con i giri giusti perfetta per la testa del trequartista che però colpisce male il pallone che esce sul fondo.
20:02
1' - Inizia Monza-Juve Stabia
Inizia la sfida tra Monza e Juve Stabia: primo possesso palla per i campani.
19:55
Bianco: "Meritiamo di stare qua. Importante giocare davanti al nostro pubblico"
Bianco a Dazn nel pre partita: "Questa squadra ci ha abituati a certe reazioni, ma non c'è più bisogno di dimostrarlo. Per quello che abbiamo dimostrato nell'arco del campionato meritiamo di stare qua, come la Juve Stabia. Noi giochiamo davanti al nostro pubblico ed è importante per noi. Dobbiamo essere attenti agli avversari, ha un'identità chiara con giovani di qualità. Sarà difficile, ma dipende da noi. Petagna? Ho tanti giocatori bravi davanti, poi in partita valuteremo in base all'avversario. Era previsto che all'andata sarebbe entrato al 60', oggi è titolare e come sempre farà la sua parte".
19:50
Cosa succede in caso di parità
In semifinale playoff, il regolamento della Serie B non prevede supplementari o rigori. In caso di parità anche dopo i secondi 90 minuti, accederà in finale la squadra cha chiuso la regular season con un miglior piazzamento in classifica. Dunque, nel caso di stasera, in caso di parità passerebbe il Monza, in virtù del terzo posto in classifica. Per passare il turno, la Juve Stabia è obbligata a vincere.
19:40
La squadra arbitrale di Monza-Juve Stabia
Ad arbitrare la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia sarà il direttore di gara Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti di linea saranno Bindoni Zezza, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al Var ci saranno Pezzuto e Di Paolo.
19:30
Juve Stabia, la formazione ufficiale
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.
19:20
La formazione ufficiale del Monza
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Birindelli, A. Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Bianco.
19:10
Quote e pronostico per Monza-Juve Stabia
Dopo aver pareggiato al ”Menti” la squadra di Ignazio Abate deve espugnare l’U-Power Stadium nel ritorno della semifinale playoff di Serie B: quote e pronostico.
19:00
Monza-Juve Stabia, dove vederla in tv e in streaming
Il Monza ospita la Juve Stabia per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.
18:50
Le statistiche del pre partita
Tutte le statistiche utili prima della partita tra Monza e Juve Stabia (Fonte: Opta).
18:45
Monza-Juve Stabia, cresce l'attesa
Tutto pronto all'U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Juve Stabia, partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: fischio d'inizio in programma alle 20.
U-Power Stadium - Monza