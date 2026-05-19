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martedì 19 maggio 2026
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Monza
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    Juve Stabia
    Juve Stabia
      0 - 0
      34' 1° tempo
      Agg. 2 - 2
      Serie B - 19.05.2026
      U-Power Stadium

      Arbitro Maurizio Mariani
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Monza
      0 - 0
      34' 1° tempo
      Juve Stabia

      Monza-Juve Stabia diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVE

      Dopo il 2-2 dell'andata, all'U-Power Stadium si decide la prima finalista: aggiornamenti in tempo reale
      10 min
      TagsSerie Bjuve stabiaMonza
      Aggiorna

      Monza e Juve Stabia tornano a sfidarsi all'U-Power Stadium, partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. In casa dei biancorossi si decide la prima finalista della post season del campionato cadetto. Si riparte dal 2-2 dell'andata, con la squadra di Bianco capace di rimontare i due gol dei campani. Chi vince questa semifinale, affronterà la vincente dell'altra sfida tra Catanzaro e Palermo, con i calabresi avanti per 3-0. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

       

       

      20:29

      26' - Azzi calcia da lontano

      Pessina guida la ripartenza del Monza e imbuca per Azzi che si accentra e prova a calciare a giro dalla distanza, ma il pallone va altissimo.

      20:22

      20' - Dany Mota ammonito

      Rientro incredibile di Maistro che ferma il Monza e riparte in velocità, Dany Mota è costretto ad atterrarlo in scivolata e si prende il primo giallo della partita.

      20:21

      18' - Magia di Maistro

      Magia di Maistro sulla trequarti che se ne va con un dribbling nello stretto, ma poi si allunga troppo il pallone, Thiam raccoglie.

      20:17

      15' - Cacciamani ci prova dalla distanza

      Si fa vedere la Juve Stabia in avanti con Carissoni che taglia in mezzo e serve Cacciamani che aggancia bene il pallone, si accentra e calcia dalla distanza: tiro alto.

      20:15

      12' - Segna Dany Mota, ma è fuorigioco

      Bell'azione del Monza che porta Colpani a calciare con tanto spazio al limite dell'area, respinge Confente, sulla ribattuta arriva Dany Mota prima di tutti che la mette dentro a porta vuota, ma il gol viene subito revocato per il fuorigioco del portoghese. 

      20:07

      4' - Confente lascia su Colombo

      Prosegue il grande inizio di partita del Monza: mischia in area con partita che esce al limite sui piedi di Colombo che calcia forte sul primo palo, grande parata di Confente che la mette in angolo. Nulla da corner.

      20:05

      2' - Subito Monza pericoloso

      Petagna si stacca dall'area e serve in profondità Dany Mota, il portoghese mette un cross sul secondo palo per Colpani: cross con i giri giusti perfetta per la testa del trequartista che però colpisce male il pallone che esce sul fondo.

      20:02

      1' - Inizia Monza-Juve Stabia

      Inizia la sfida tra Monza e Juve Stabia: primo possesso palla per i campani.

      19:55

      Bianco: "Meritiamo di stare qua. Importante giocare davanti al nostro pubblico"

      Bianco a Dazn nel pre partita: "Questa squadra ci ha abituati a certe reazioni, ma non c'è più bisogno di dimostrarlo. Per quello che abbiamo dimostrato nell'arco del campionato meritiamo di stare qua, come la Juve Stabia. Noi giochiamo davanti al nostro pubblico ed è importante per noi. Dobbiamo essere attenti agli avversari, ha un'identità chiara con giovani di qualità. Sarà difficile, ma dipende da noi. Petagna? Ho tanti giocatori bravi davanti, poi in partita valuteremo in base all'avversario. Era previsto che all'andata sarebbe entrato al 60', oggi è titolare e come sempre farà la sua parte".

      19:50

      Cosa succede in caso di parità

      In semifinale playoff, il regolamento della Serie B non prevede supplementari o rigori. In caso di parità anche dopo i secondi 90 minuti, accederà in finale la squadra cha chiuso la regular season con un miglior piazzamento in classifica. Dunque, nel caso di stasera, in caso di parità passerebbe il Monza, in virtù del terzo posto in classifica. Per passare il turno, la Juve Stabia è obbligata a vincere.

      19:40

      La squadra arbitrale di Monza-Juve Stabia

      Ad arbitrare la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia sarà il direttore di gara Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti di linea saranno Bindoni Zezza, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al Var ci saranno Pezzuto e Di Paolo.

      19:30

      Juve Stabia, la formazione ufficiale

      JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.

      19:20

      La formazione ufficiale del Monza

      MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Birindelli, A. Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Bianco.

      19:10

      Quote e pronostico per Monza-Juve Stabia

      Dopo aver pareggiato al ”Menti” la squadra di Ignazio Abate deve espugnare l’U-Power Stadium nel ritorno della semifinale playoff di Serie B: quote e pronostico.

      19:00

      Monza-Juve Stabia, dove vederla in tv e in streaming

      Il Monza ospita la Juve Stabia per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.

      18:50

      Le statistiche del pre partita

      Tutte le statistiche utili prima della partita tra Monza e Juve Stabia (Fonte: Opta).

      18:45

      Monza-Juve Stabia, cresce l'attesa

      Tutto pronto all'U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Juve Stabia, partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: fischio d'inizio in programma alle 20.

      U-Power Stadium - Monza

       

       

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

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