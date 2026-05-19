Monza-Juve Stabia diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVE

Rientro incredibile di Maistro che ferma il Monza e riparte in velocità, Dany Mota è costretto ad atterrarlo in scivolata e si prende il primo giallo della partita.

19:55

Bianco: "Meritiamo di stare qua. Importante giocare davanti al nostro pubblico"

Bianco a Dazn nel pre partita: "Questa squadra ci ha abituati a certe reazioni, ma non c'è più bisogno di dimostrarlo. Per quello che abbiamo dimostrato nell'arco del campionato meritiamo di stare qua, come la Juve Stabia. Noi giochiamo davanti al nostro pubblico ed è importante per noi. Dobbiamo essere attenti agli avversari, ha un'identità chiara con giovani di qualità. Sarà difficile, ma dipende da noi. Petagna? Ho tanti giocatori bravi davanti, poi in partita valuteremo in base all'avversario. Era previsto che all'andata sarebbe entrato al 60', oggi è titolare e come sempre farà la sua parte".

19:50

Cosa succede in caso di parità

In semifinale playoff, il regolamento della Serie B non prevede supplementari o rigori. In caso di parità anche dopo i secondi 90 minuti, accederà in finale la squadra cha chiuso la regular season con un miglior piazzamento in classifica. Dunque, nel caso di stasera, in caso di parità passerebbe il Monza, in virtù del terzo posto in classifica. Per passare il turno, la Juve Stabia è obbligata a vincere.

19:40

La squadra arbitrale di Monza-Juve Stabia

Ad arbitrare la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia sarà il direttore di gara Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti di linea saranno Bindoni Zezza, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al Var ci saranno Pezzuto e Di Paolo.

19:30

Juve Stabia, la formazione ufficiale

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.