Dove vedere Monza-Juve Stabia in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B
Allo "U-Power Stadium" di Monza si riparte dal 2-2 maturato a Castellammare di Stabia tre giorni fa. Scocca l'ora del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le finali playoff di Serie B: Paolo Bianco sfida ancora Ignazio Abate, dopo essersi guadagnato la possibilità di affrontare questo appuntamento con due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Chi avrà la meglio tra Monza e Juve Stabia, si giocherà il salto di categoria contro la vincente di Palermo-Catanzaro nell'ultimo atto degli spareggi promozione.
Monza-Juve Stabia, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B
Monza-Juve Stabia andrà in scena oggi, martedì 19 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium". In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i brianzoli a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.
Dove vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv
Monza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Juve Stabia, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Bianco e Abate
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, A. Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 24 Bakoune, 3 Lucchesi, 6 Antov, 2 Brorsson, 21 Colombo, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 30 Caso, 28 Colpani, 47 Mota Carvalho, 25 Alvarez.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bakoune, Lucchesi.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate.
A disposizione: 23 Boer, 13 Varnier, 21 Kassama, 2 Ricciardi, 76 Mannini, 8 Zeroli, 28 Torrasi, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 37 Maistro, 27 Candellone, 7 Burnete.
Indisponibili: Morachioli. Diffidati: Mosti, Pierobon. Squalificati: Diakitè.
Allo "U-Power Stadium" di Monza si riparte dal 2-2 maturato a Castellammare di Stabia tre giorni fa. Scocca l'ora del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le finali playoff di Serie B: Paolo Bianco sfida ancora Ignazio Abate, dopo essersi guadagnato la possibilità di affrontare questo appuntamento con due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Chi avrà la meglio tra Monza e Juve Stabia, si giocherà il salto di categoria contro la vincente di Palermo-Catanzaro nell'ultimo atto degli spareggi promozione.
Monza-Juve Stabia, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B
Monza-Juve Stabia andrà in scena oggi, martedì 19 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium". In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i brianzoli a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.
Dove vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv
Monza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Juve Stabia, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.