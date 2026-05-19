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Dove vedere Monza-Juve Stabia in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Allo U-Power Stadium va in scena il ritorno della doppia sfida che mette in palio il pass per le finali: le probabili scelte di Bianco e Abate
Tagsplayoff Serie BMonzajuve stabia

Allo "U-Power Stadium" di Monza si riparte dal 2-2 maturato a Castellammare di Stabia tre giorni fa. Scocca l'ora del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le finali playoff di Serie B: Paolo Bianco sfida ancora Ignazio Abate, dopo essersi guadagnato la possibilità di affrontare questo appuntamento con due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Chi avrà la meglio tra Monza e Juve Stabia, si giocherà il salto di categoria contro la vincente di Palermo-Catanzaro nell'ultimo atto degli spareggi promozione.

Monza-Juve Stabia, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B

Monza-Juve Stabia andrà in scena oggi, martedì 19 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium". In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i brianzoli a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Dove vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv

Monza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Juve Stabia, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili scelte di Bianco e Abate

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, A. Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 24 Bakoune, 3 Lucchesi, 6 Antov, 2 Brorsson, 21 Colombo, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 30 Caso, 28 Colpani, 47 Mota Carvalho, 25 Alvarez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bakoune, Lucchesi.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate.

A disposizione: 23 Boer, 13 Varnier, 21 Kassama, 2 Ricciardi, 76 Mannini, 8 Zeroli, 28 Torrasi, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 37 Maistro, 27 Candellone, 7 Burnete.

Indisponibili: Morachioli. Diffidati: Mosti, Pierobon. Squalificati: Diakitè.

 

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Allo "U-Power Stadium" di Monza si riparte dal 2-2 maturato a Castellammare di Stabia tre giorni fa. Scocca l'ora del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le finali playoff di Serie B: Paolo Bianco sfida ancora Ignazio Abate, dopo essersi guadagnato la possibilità di affrontare questo appuntamento con due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Chi avrà la meglio tra Monza e Juve Stabia, si giocherà il salto di categoria contro la vincente di Palermo-Catanzaro nell'ultimo atto degli spareggi promozione.

Monza-Juve Stabia, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B

Monza-Juve Stabia andrà in scena oggi, martedì 19 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium". In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i brianzoli a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Dove vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv

Monza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Juve Stabia, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno

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