Dove vedere Monza-Juve Stabia in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Allo "U-Power Stadium" di Monza si riparte dal 2-2 maturato a Castellammare di Stabia tre giorni fa . Scocca l'ora del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le finali playoff di Serie B: Paolo Bianco sfida ancora Ignazio Abate , dopo essersi guadagnato la possibilità di affrontare questo appuntamento con due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Chi avrà la meglio tra Monza e Juve Stabia , si giocherà il salto di categoria contro la vincente di Palermo-Catanzaro nell'ultimo atto degli spareggi promozione.

Monza-Juve Stabia, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B

Monza-Juve Stabia andrà in scena oggi, martedì 19 maggio, alle ore 20 allo "U-Power Stadium". In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i brianzoli a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Dove vedere Monza-Juve Stabia in diretta tv

Monza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Juve Stabia, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.