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Serie B - 16.05.2026
Romeo Menti di Castellammare

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Juve Stabia-Monza diretta playoff Serie B: segui la semifinale d'andata LIVE

A Castellammare la prima gara del programma, Abate sfida Bianco: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsMonzajuve stabiaSerie B
Aggiorna

Inizia il programma delle semifinali dei playoff di Serie B. Il quadro si apre con la sfida a Castellammare tra la Juve Stabia e il Monza. La squadra di Bianco arriva direttamente in semifinale in virtù del terzo posto conquistato durante la regular season. Mentre i gialloblù hanno dovuto disputare la gara secca valida per i quarti di finale contro il Modenza, vinta 1-0 al Braglia grazie al gol stupendo di Zeroli. Al Menti la gara d'andata della semifinale: segui la partita sul Corrieredellosport.it. Aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

19:50

Una prima volta tra Juve Stabia e Monza

Juve Stabia e Monza non si sono mai affrontate in gare valide per la post season, né playoff né playout: sarà la prima volta per queste due squadre in una gara ad eliminazione diretta. Fu lo stesso anche per la gara per i quarti di finale tra Modena e Juve Stabia.

19:40

Zeroli: da uomo del momento alla panchina

Zeroli arriva alla sfida contro la sua ex squadra in ottima forma. Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Milan, ha passato la prima parte della stagione in prestito proprio al Monza, però senza mai scendere in campo. Impatto diverso con la Juve Stabia, con un finale di stagione in crescendo dopo il gol segnato contro il Padova. Poi la rete decisiva lo scorso martedì a Modena in rovesciata che ha regalato la semifinale alla Juve Stabia. Zeroli che oggi parte dalla panchina, come era successo al Braglia, quando è entrato al 78'.

19:30

I precedenti in stagione: Petagna due volte in gol, ma parte dalla panchina

Juve Stabia e Monza tornano ad affrontarsi nella semifinale dei playoff di Serie B dopo il doppio scontro della regular season. Era finita 2-2 la gara ddel girone d'andata a Castellammare: Candellone e Maistro per i campani, Birindelli e Petagna per la squadra di Bianco, che è poi riuscita a imporsi nella sfida di ritorno. 2-1 a Monza lo scorso febbraio grazie ai gol di Hernani e Petagna, che rimontarono la rete iniziale di Mosti.

19:20

Juve Stabia-Monza, la squadra arbitrale

La sfida tra Juve Stabia e Monza sarà diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Insieme al direttore di gara, gli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. Al VAR ci saranno Matteo Gariglio di Pinerolo e Giacomo Camplone di Lanciano.

19:10

Monza, la formazione ufficiale

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Lucchesi, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Dany Mota. Allenatore: Bianco.

19:05

La formazione ufficiale della Juve Stabia

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate.

18:55

Dove vedere la partita in tv

La Juve Stabia ospita a Castellamare il Monza di Bianco per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B: tutte le info e i canali tv per seguire la partita in diretta.

18:45

Juve Stabia-Monza, cresce l'attesa

Tutto pronto al Menti per la gara d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza: fischio d'inizio in programma alle 20.

Stadio Romeo Menti - Castellammare di Stabia

 

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