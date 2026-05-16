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Dove vedere Juve Stabia-Monza in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla prima delle due sfide tra Ignazio Abate e Paolo Bianco: le probabili scelte dei due allenatori per la gara d'andata
TagsSerie Bjuve stabiaMonza

È il giorno di Juve Stabia-Monza. Si apre il sipario sulle semifinali playoff di Serie B, una volta archiviato il turno preliminare che ha visto uscire di scena il Modena di Sottil e l'Avellino di Ballardini. Le vespe di Ignazio Abate, reduci dalla vittoria di misura maturata al "Braglia", ospitano i brianzoli di Paolo Bianco, terzi al termine della regular season 2025/26 e pronti a fare il loro esordio in questi spareggi promozione. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, affronterà in finale la vincente di Catanzaro-Palermo.

Juve Stabia-Monza, l'orario

Juve Stabia-Monza, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, sabato 16 maggio, alle ore 20 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv

Juve Stabia-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Monza, dove vedere in streaming la semifinale playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Menti" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Abate e Bianco

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.

A disposizione: 23 Boer, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 2 Ricciardi, 76 Mannini, 17 Ciammaglichella, 8 Zeroli, 10 Pierobon, 28 Torrasi, 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 27 Candellone.

Indisponibile: Morachioli. Diffidato: Diakitè. Squalificati: -.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 24 Bakoune, 3 Lucchesi, 6 Antov, 2 Brorsson, 21 Colombo, 26 Ciurria, 30 Caso, 28 Colpani, 27 Capolupo, 47 Mota Carvalho, 25 Alvarez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

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È il giorno di Juve Stabia-Monza. Si apre il sipario sulle semifinali playoff di Serie B, una volta archiviato il turno preliminare che ha visto uscire di scena il Modena di Sottil e l'Avellino di Ballardini. Le vespe di Ignazio Abate, reduci dalla vittoria di misura maturata al "Braglia", ospitano i brianzoli di Paolo Bianco, terzi al termine della regular season 2025/26 e pronti a fare il loro esordio in questi spareggi promozione. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, affronterà in finale la vincente di Catanzaro-Palermo.

Juve Stabia-Monza, l'orario

Juve Stabia-Monza, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, sabato 16 maggio, alle ore 20 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv

Juve Stabia-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Monza, dove vedere in streaming la semifinale playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Menti" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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