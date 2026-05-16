Dove vedere Juve Stabia-Monza in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

È il giorno di Juve Stabia-Monza . Si apre il sipario sulle semifinali playoff di Serie B , una volta archiviato il turno preliminare che ha visto uscire di scena il Modena di Sottil e l'Avellino di Ballardini. Le vespe di Ignazio Abate , reduci dalla vittoria di misura maturata al "Braglia", ospitano i brianzoli di Paolo Bianco , terzi al termine della regular season 2025/26 e pronti a fare il loro esordio in questi spareggi promozione. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, affronterà in finale la vincente di Catanzaro-Palermo .

Juve Stabia-Monza, l'orario

Juve Stabia-Monza, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, sabato 16 maggio, alle ore 20 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv

Juve Stabia-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Monza, dove vedere in streaming la semifinale playoff

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Menti" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.