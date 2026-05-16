Dove vedere Juve Stabia-Monza in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B
È il giorno di Juve Stabia-Monza. Si apre il sipario sulle semifinali playoff di Serie B, una volta archiviato il turno preliminare che ha visto uscire di scena il Modena di Sottil e l'Avellino di Ballardini. Le vespe di Ignazio Abate, reduci dalla vittoria di misura maturata al "Braglia", ospitano i brianzoli di Paolo Bianco, terzi al termine della regular season 2025/26 e pronti a fare il loro esordio in questi spareggi promozione. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, affronterà in finale la vincente di Catanzaro-Palermo.
Juve Stabia-Monza, l'orario
Juve Stabia-Monza, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, sabato 16 maggio, alle ore 20 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.
Dove vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv
Juve Stabia-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve Stabia-Monza, dove vedere in streaming la semifinale playoff
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Menti" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Abate e Bianco
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.
A disposizione: 23 Boer, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 2 Ricciardi, 76 Mannini, 17 Ciammaglichella, 8 Zeroli, 10 Pierobon, 28 Torrasi, 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 27 Candellone.
Indisponibile: Morachioli. Diffidato: Diakitè. Squalificati: -.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 24 Bakoune, 3 Lucchesi, 6 Antov, 2 Brorsson, 21 Colombo, 26 Ciurria, 30 Caso, 28 Colpani, 27 Capolupo, 47 Mota Carvalho, 25 Alvarez.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
È il giorno di Juve Stabia-Monza. Si apre il sipario sulle semifinali playoff di Serie B, una volta archiviato il turno preliminare che ha visto uscire di scena il Modena di Sottil e l'Avellino di Ballardini. Le vespe di Ignazio Abate, reduci dalla vittoria di misura maturata al "Braglia", ospitano i brianzoli di Paolo Bianco, terzi al termine della regular season 2025/26 e pronti a fare il loro esordio in questi spareggi promozione. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto, affronterà in finale la vincente di Catanzaro-Palermo.
Juve Stabia-Monza, l'orario
Juve Stabia-Monza, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, andrà in scena oggi, sabato 16 maggio, alle ore 20 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia.
Dove vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv
Juve Stabia-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve Stabia-Monza, dove vedere in streaming la semifinale playoff
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Menti" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.