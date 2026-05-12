La Juve Stabia si impone a Modena e vola in semifinale: decide una rovesciata di Zeroli

La Juve Stabia si impone al Braglia , elimina il Modena e strappa il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie B. Gli uomini di Abate vincono 1-0 la sfida, dopo un match equilibrato e ricco di emozioni. Il Modena di Sottil, che aveva chiuso la regular season al sesto posto con 55 punti, 4 in più delle Vespe, può rammaricarsi per le troppe occasioni fallite. Il prossimo avversario della Juve Stabia sarà il Monza: gara d'andata in programma sabato 16 maggio.

Modena-Juve stabia, tabellino e statistiche

Ambrosino colpisce il palo

Il primo tempo termina 0-0, nonostante diverse chance. I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio dopo soli sei minuti: Ambrosino, direttamente da calcio di punizione, colpisce il palo. Gli ospiti, dopo un inizio di gara difficile, crescono alla distanza e si rendono pericolosi con Cacciamani. Prima dell'intervallo il Modena si riporta avanti e De Luca, al primo minuto di recupero va vicinissimo al gol.

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Zeroli decide la sfida

Nella ripresa le emozioni latitano: il tatticismo prende il sopravvento e limita le iniziative delle due squadre. La Juve Stabia, che deve necessariamente vincere, prova a spingere con maggiore convinzione, ma non riesce a creare pericolo. Il Modena si difende e riparte: al 71' chance per le Vespe: Gliozzi viene murato da Confente in uscita, poi è Pyythia a tentare il tap in: la sfera, ribattuta da Giorgini, finisce ancora sui piedi di Gliozzi, che si fa bloccare la conclusione ancora da Confente. Quando la sfida sembra arrivare lentamente al novantesimo, arriva il gol che decide la sfida: Zeroli, sugli sviluppi di un corner, colpisce il pallone con una splendida rovesciata, che non lascia scampo al portiere del Modena. Gli uomini di Sottil subiscono il colpo e nel finale provano, inutilmente, a gettarsi in attacco. La Juve Stabia regge e festeggia la qualificazione in semifinale: dove se la vedranno con il Monza.