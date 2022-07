L'Udinese perde ancora, il Chelsea vince 2-0 alla Dacia Arena

UDINE - Si chiude con un'altra sconfitta il doppio impegno amichevole contro il Chelsea per l'Udinese di Sottil. Ieri sera netta vittoria per 3-1 dei Blues di Tuchel. Sempre alla Dacia Arena le due squadre sono scese in campo per un allenamento con le seconde linee a porte chiuse. Primo quarto d'ora positivo per l'Udinese che si rende pericoloso con Sandi Lovric. Passano i minuti e il Chelsea prende possesso del match con aggressività e pericolosità nell'area avversaria. Nei minuti di recupero i Blues passano in vantaggio con Loftus-Cheek su precisa imbucata di Kovacic. Nulla può Padelli. Nella ripresa ancora pressing offensivo degli inglesi che raddoppiano con il rigore trasformato da Ziyech per fallo di Abankwah su Loftus-Cheek. Gli uomini di Tuchel amministrano il vantaggio. L'Udinese chiude con un buon palleggio ma non riesce ad impensierire il Chelsea.