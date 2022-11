Serie A sempre più americana: fondo Usa vuole entrare nell'Udinese

Negli ambienti finanziari prende sempre più corpo l'indiscrezione relativa al forte interesse per il club friulano del gruppo finanziario newyorchese 890 Fifth Avenue Partners Llc in tandem con Group Nine Acquisition Corp. E', questa, una Spac (Special Purpose acquisition Company, società anonima con sede negli Stati Uniti e quotata in Borsa) creata per acquisire un'altra società. L'operazione si aggira attorno ai 200 milioni di euro. Nei piani degli americani anche il 10 per cento del Watford, di proprietà della famiglia Pozzo e il Sabadell, club spagnolo di terza divisione

© Getty Images