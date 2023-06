Udinese, Sottil sulla Juve: "Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione"

UDINE - "La Juventus ha una rosa di grandissimo livello e, senza la penalizzazione, sarebbe molto più in alto in classifica. Dimostra sempre solidità in difesa, chiude bene le linee di passaggio ed è pronta a colpire in contropiede. Mi aspetto una partita tattica, bisogna fare attenzione alle loro individualità. E cercare di limitare i loro punti di forza, con il pressing e la voglia di rubare la palla. Conterà molto la giocata individuale e l'attenzione difensiva". Queste le previsioni di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, sull'ultima gara di campionato contro la Juventus di Allegri. "E' stata la mia prima stagione in Serie A, un percorso straordinario con questi ragazzi che mi hanno dato tanto e che ringrazio dal primo all'ultimo - ha aggiunto - Una stagione con all'interno periodi diversi: una partenza straordinaria, tante vittorie e tanti punti conquistati, giocando con un bel calcio, valorizzando tanti ragazzi e togliendoci delle belle soddisfazioni. Nella seconda parte il rendimento è sceso ma ci sono state delle attenuanti: abbiamo perso giocatori importanti che per noi fanno la differenza, nell'economia dell'intensità degli allenamenti, delle alternative e della gestione della rosa".