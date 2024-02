Balzaretti furioso in diretta tv per il gol annullato: "Ci ridono dietro"

GENOVA - "Volevo rivedere insieme l'episodio del gol di Lucca. Non è mai da annullare. Non mettiamo in discussione il risultato, ma il giocatore va a contatto insieme a De Winter, è un contrasto ". Così il direttore sportivo dell' Udinese , Federico Balzaretti , commenta l'episodio della rete annullata all'attaccante bianconero dopo la sconfitta dei friulani a Marassi contro il Genoa . "Se questo è un gol da annullare diventa davvero complicato giocare a calcio", tuona Balzaretti ai microfoni di Sky Sport. "Vanno insieme sullo stesso pallone, la palla prende il giro dal piede di Lucca. Diventa davvero difficile, è un contrasto di gioco! Prende la palla! Poi chiaramente non c'entra il Genoa, io difendo il mio club, questo non è mai fallo. Ci sono cinquecento contatti a partita, basta!".

Balzaretti durissimo: "In Inghilterra ci ridono dietro"

Il ds bianconero non ci sta: "Facciamo giocare i giocatori, non si può intervenire per ogni cosa, facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non è possibile, e ribadisco che non si parla del risultato. Lo dicevo anche da opinionista: non si può più giocare, è diventato calcetto e non va bene". Poi l'affondo: "Ci ridono dietro in Inghilterra e da altre parti. Come fa Lucca a far gol con il difensore a difendere. Menomale che ho giocato quindici anni fa".

Balzaretti suona la carica: "Salvezza? Servono unità e compattezza"

Ai microfoni di Dazn, Balzaretti si è invece concentrato sulla prestazione della squadra: "Abbiamo approcciato bene, fino alla traversa di Lucca abbiamo risposto colpo su colpo. Poi come spesso ci capita andiamo un po' in sofferenza, ma dobbiamo ripartire dal carattere e dallo spirito della squadra dopo l'inferiorità numerica". Balzaretti svela poi che "per salvarsi servono unità e compattezza. La prossima partita è fondamentale, contro la Salernitana, non possiamo permetterci di fare errori, i dettagli fanno la differenza. Serve un livello di concentrazione e agonismo ancora superiore. Ci aspetta una settimana importante. Dobbiamo assolutamente reagire", la chiosa del ds bianconero.