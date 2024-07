L'Udinese batte il Konyaspor in amichevole: decisivo Lovric

Dopo la sconfitta di ieri per 3-2 con il Colonia, l'Udinese di mister Runjaic si riscatta, battendo 1-0 i turchi del Konyaspor. In campo si rivedono dall'inizio i tre giocatori reduci dagli Europei: Samardzic, Lovric e Bijol. La rete che decide la partita arriva al 2' della ripresa, grazie a Lovric, che centra l'angolino alto alla sinistra del portiere Slowik con un magnifico destro a giro dalla distanza. Poi Padelli dice no a Pedro Henrique, mentre dall'altra parte è Payero ad andare vicino al 2-0. Al minuto 87 il Konyaspor colpisce la traversa con un pallonetto di Ogulcan e, un minuto più tardi, Lucca sfiora il palo. Il risultato non cambia: l'Udinese vince 1-0.