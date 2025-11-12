All'Udinese il Premio De Sanctis per la sostenibilità del Bluenergy Stadium

Autorevole riconoscimento per l'Udinese per l'attenzione alla sostenibilità dimostrata nella gestione del proprio stadio, il Bluenergy. Il club friulano riceverà infatti il Premio De Sanctis per la Sostenibilità, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale dedicati all’innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale. La cerimonia, che si terrà il 25 novembre a Roma nella sala verde di Palazzo Chigi alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente FIGC Gabriele Gravina, vedrà la consegna del premio da parte del Direttore UEFA per la Sostenibilità Michele Uva a Magda Pozzo, in rappresentanza del Club.