mercoledì 12 novembre 2025
All'Udinese il Premio De Sanctis per la sostenibilità del Bluenergy Stadium

Il club friulano, rappresentato da Magda Pozzo, riceverà il riconoscimento il prossimo 25 novembre a Palazzo Chigi: ci sarà anche Gravina
2 min
Udinese

Udinese

Autorevole riconoscimento per l'Udinese per l'attenzione alla sostenibilità dimostrata nella gestione del proprio stadio, il Bluenergy. Il club friulano riceverà infatti il Premio De Sanctis per la Sostenibilità, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama nazionale dedicati all’innovazione, alla cultura e alla responsabilità sociale. La cerimonia, che si terrà il 25 novembre a Roma nella sala verde di Palazzo Chigi alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente FIGC Gabriele Gravina, vedrà la consegna del premio da parte del Direttore UEFA per la Sostenibilità Michele Uva a Magda Pozzo, in rappresentanza del Club.

Bluenergy Stadium, modello di sostenibilità

Il riconoscimento sottolinea l’impegno di Udinese Calcio nel promuovere un modello di sostenibilità a 360 gradi, grazie al progetto del Bluenergy Stadium, primo impianto in Italia realizzato con criteri di efficienza energetica, inclusione e innovazione. Il parco solare sviluppato insieme a Bluenergy Group e la costante attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale rendono oggi lo stadio un riferimento europeo nel campo delle infrastrutture sportive sostenibili.

