Runjaic esalta Zaniolo: "Calciatore serissimo, è un esempio"

"E' un grande giocatore , un professionista". Così Kosta Runjaic , allenatore dell'Udinese , ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo Nicolò Zaniolo . Un elogio pubblico, quello da parte dell'allenatore al classe 1999. "Per lui Udine è un'occasione molto importante , sta facendo un buon lavoro, sta giocando bene, sta migliorando ma sa che deve fare meglio".

"Zaniolo un esempio"

Runjaic ha svelato qualche aspetto caratteriale di Zaniolo: "Lui può aiutare noi, come noi possiamo aiutare lui. E' un esempio nel nostro spogliatoio e in campo. E' anche molto più serio di quanto mi aspettassi, a volte anche troppo serio". In seguito, l'allenatore dell'Udinese ha voluto commentare l'inizio di stagione della propria squadra, che in undici partite di campionato ha collezionato 15 punti. "Il bilancio, secondo me, è positivo: abbiamo giocato buone partite e fatto punti importanti contro squadre molto forti. Ma dobbiamo continuare a imparare".

Runjaic: "Amo Udine e l'Udinese"

L'allenatore tedesco è entusiasta del suo momento della vita. "Amo questo Paese, Udine e l'Udinese, la vita qui è dolce, per questo è importante saper comunicare". Sì, perché ancora l'italiano di Runjaic non è ottimale: "Nel mio lavoro non è necessario, ma ho desiderio di imparare questa lingua". L'entusiasmo però pervade: "L'allenatore è un mestiere molto, molto difficile, ma bellissimo. Siamo dei privilegiati e per questo cerco di fare del mio meglio per dare dei momenti di felicità ai nostri tifosi".