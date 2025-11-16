Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Runjaic esalta Zaniolo: "Calciatore serissimo, è un esempio"

L'allenatore dell'Udinese ha celebrato il proprio numero dieci. " Più serio di quanto mi aspettassi, anche troppo..."
2 min
TagsUdineseRunjaicZaniolo
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

"E' un grande giocatore, un professionista". Così Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo Nicolò Zaniolo. Un elogio pubblico, quello da parte dell'allenatore al classe 1999. "Per lui Udine è un'occasione molto importante, sta facendo un buon lavoro, sta giocando bene, sta migliorando ma sa che deve fare meglio".

"Zaniolo un esempio"

Runjaic ha svelato qualche aspetto caratteriale di Zaniolo: "Lui può aiutare noi, come noi possiamo aiutare lui. E' un esempio nel nostro spogliatoio e in campo. E' anche molto più serio di quanto mi aspettassi, a volte anche troppo serio". In seguito, l'allenatore dell'Udinese ha voluto commentare l'inizio di stagione della propria squadra, che in undici partite di campionato ha collezionato 15 punti. "Il bilancio, secondo me, è positivo: abbiamo giocato buone partite e fatto punti importanti contro squadre molto forti. Ma dobbiamo continuare a imparare".

Runjaic: "Amo Udine e l'Udinese"

L'allenatore tedesco è entusiasta del suo momento della vita. "Amo questo Paese, Udine e l'Udinese, la vita qui è dolce, per questo è importante saper comunicare". Sì, perché ancora l'italiano di Runjaic non è ottimale: "Nel mio lavoro non è necessario, ma ho desiderio di imparare questa lingua". L'entusiasmo però pervade: "L'allenatore è un mestiere molto, molto difficile, ma bellissimo. Siamo dei privilegiati e per questo cerco di fare del mio meglio per dare dei momenti di felicità ai nostri tifosi".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Zaniolo esclusivoTutto sull'Udinese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS