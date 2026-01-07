Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Live
La dedica di Zaniolo alla fidanzata dopo il gol: la frase urlata alla telecamera è virale

L'ex Roma è tornato a segnare dopo cinque giornate a secco e ha sbloccato la partita contro il Torino: l'esultanza speciale
1 min
TagsZaniolo
Udinese

Nicolò Zaniolo torna a segnare. Dopo un periodo sottotono e cinque giornate di campionato a secco, l'ex Roma è tornato al gol e ha sbloccato la sfida tra Torino e Udinese. Gol fondamentale che ha portato i friulani in vantaggio vincendo poi la sfida per 2-1. Dopo il gol, Zaniolo è andato dritto verso la telecamera per fare una dedica speciale

Zaniolo, la dedica speciale dopo il gol in Torino-Udinese

A svelare la destinataria è stata la fidanzata, futura moglie, del giocatore dell'Udinese, Sara Scaperotta. Nelle storie del suo profilo ufficiale Instagram, ha ripubblicato il video dell'esultanza pubblicato dalla Serie A dove Zaniolo urla puntando gli indici alla telecamera: "È per te". La Scaperrotta ha ripostato il video nelle storie scrivendo anche "Amore mioooo" con le faccine con gli occhi a cuore, togliendo ogni dubbio su chi fosse la destinataria dell'esultanza speciale di Zaniolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

