La dedica di Zaniolo alla fidanzata dopo il gol: la frase urlata alla telecamera è virale
Nicolò Zaniolo torna a segnare. Dopo un periodo sottotono e cinque giornate di campionato a secco, l'ex Roma è tornato al gol e ha sbloccato la sfida tra Torino e Udinese. Gol fondamentale che ha portato i friulani in vantaggio vincendo poi la sfida per 2-1. Dopo il gol, Zaniolo è andato dritto verso la telecamera per fare una dedica speciale.
Zaniolo, la dedica speciale dopo il gol in Torino-Udinese
A svelare la destinataria è stata la fidanzata, futura moglie, del giocatore dell'Udinese, Sara Scaperotta. Nelle storie del suo profilo ufficiale Instagram, ha ripubblicato il video dell'esultanza pubblicato dalla Serie A dove Zaniolo urla puntando gli indici alla telecamera: "È per te". La Scaperrotta ha ripostato il video nelle storie scrivendo anche "Amore mioooo" con le faccine con gli occhi a cuore, togliendo ogni dubbio su chi fosse la destinataria dell'esultanza speciale di Zaniolo.