La dedica di Zaniolo alla fidanzata dopo il gol: la frase urlata alla telecamera è virale

Nicolò Zaniolo torna a segnare. Dopo un periodo sottotono e cinque giornate di campionato a secco, l'ex Roma è tornato al gol e ha sbloccato la sfida tra Torino e Udinese. Gol fondamentale che ha portato i friulani in vantaggio vincendo poi la sfida per 2-1. Dopo il gol, Zaniolo è andato dritto verso la telecamera per fare una dedica speciale.