Udinese, screening cardiologici gratuiti in collaborazione con l'Associazione Davide Astori: l'iniziativa

Era lo scorso 2 marzo quando in occasione di Udinese-Fiorentina il calcio italiano è stato attraversato da un brivido, in tutte le sue componenti. L'omaggio a Davide Astori nel pre partita è stato emozionante, fino alle lacrime. Alessandro Tomasi ha cantato Fango di Jovanoti per commemorare il compianto difensore dei viola, facendo scoppiare a piangere i tifosi presenti e non solo. Un ricordo che non è rimasto un caso isolato: infatti, in occasione di quell'iniziativa, l'Udinese ha lanciato un programma di check up cardiologici gratuiti, riscuotendo un discreto successo.