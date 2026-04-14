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Udinese, screening cardiologici gratuiti in collaborazione con l'Associazione Davide Astori: l'iniziativa

Udinese, screening cardiologici gratuiti in collaborazione con l'Associazione Davide Astori: l'iniziativa

Prevenzione e cura nel nome del compianto calciatore: oltre 250 i controlli che saranno eseguiti in questi giorni
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Era lo scorso 2 marzo quando in occasione di Udinese-Fiorentina il calcio italiano è stato attraversato da un brivido, in tutte le sue componenti. L'omaggio a Davide Astori nel pre partita è stato emozionante, fino alle lacrime. Alessandro Tomasi ha cantato Fango di Jovanoti per commemorare il compianto difensore dei viola, facendo scoppiare a piangere i tifosi presenti e non solo. Un ricordo che non è rimasto un caso isolato: infatti, in occasione di quell'iniziativa, l'Udinese ha lanciato un programma di check up cardiologici gratuiti, riscuotendo un discreto successo.

Udinese, prevenzione nel nome di Davide Astori

Oltre 250 tifosi bianconeri e non solo, si sono dimostrati interessati agli screening cardiologici gratuiti proposti grazie alla collaborazione del Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e dell'Associazione Davide Astori. I controlli si stanno eseguendo in questi giorni, fino al 16 aprile, presso i locali del Bluenergy Stadium. In occasione di Udinese-Fiorentina, i tifosi avevano potuto inquadrare il QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa e proiettato sui maxischermi per manifestare il proprio interesse. Tutti coloro presenti allo stadio avevano avuto la possibilità di aderire compilando un modulo.

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