Udinese, Okoye esclusivo: "Basta piedi, solo parate"

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L'appuntamento è per oggi contro il Parma alle 15. Ci piace immaginare Maduka Okoye che arriva allo stadio con le cuffie in testa e, nelle orecchie, Sal Da Vinci. Non è una battuta. Il portiere dell’Udinese, 26 anni, è nato in Germania, gioca per la nazionale nigeriana, parla cinque lingue e al pop internazionale preferisce la musica napoletana.
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