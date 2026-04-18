Udinese, Okoye esclusivo: "Basta piedi, solo parate"

L'appuntamento è per oggi contro il Parma alle 15. Ci piace immaginare Maduka Okoye che arriva allo stadio con le cuffie in testa e, nelle orecchie, Sal Da Vinci. Non è una battuta. Il portiere dell’Udinese, 26 anni, è nato in Germania, gioca per la nazionale nigeriana, parla cinque lingue e al pop internazionale preferisce la musica napoletana.

Da