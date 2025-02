Furia Di Francesco dopo la Lazio: "Vedo gente prendere la palla con il cu..."

Il Venezia strappa un punto prezioso alla Lazio, ma questo non è abbastanza per calmare Eusebio Di Francesco . Il tecnico, con numerosi rimpianti per non aver vinto, è letteralmente una furia nel post-partita ai microfoni di Dazn, tra la delusione per aver ottenuto solo un punto e la poca fortuna che hanno i suoi ragazzi.

Furia Di Francesco dopo Venezia-Lazio

"Se uno ha visto la partita - le parole di Di Francesco - non può dire che non meritavamo la vittoria. La delusione più grande è la mia: abbiamo messo in forte difficoltà una squadra importante come la Lazio. Succede spesso così, sono il primo incazzatissimo per la mancanza del successo. Il Venezia non merita questa classifica, siamo sempre qui a rimpiangere la mancanza di un gol per centimetri. Vedo spesso prendere sul culo un giocatore con la palla che termina in porta, mentre a noi non capita e ci fa incazzare. La buona sorte non ci ha aiutato. Abbiamo 17 punti in classifica e invece una differenza sottile contro la Lazio in campo, dove abbiamo avuto un buon atteggiamento anche a livello tattico".

Di Francesco: "Meritavamo questa vittoria"

Poi Di Francesco conclude: "Se non avessimo mostrato niente, sarebbe stato giusto altro. Ma abbiamo fatto una grande prestazione, sotto tutti i punti di vista. Meritavamo questa vittoria, la inseguiamo giornata dopo giornata. La squadra sa cosa vuole, ripartiremo ancora più forte. Sono dispiaciuto però sicuramente soddisfatto dei ragazzi". Una rabbia giustificata quella dell'ex allenatore della Roma, che nonostante un punto d'oro contro la Lazio si ritrova comunque penultimo a 6 punti di distanza dalla salvezza.