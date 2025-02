Scintille Baroni-Di Francesco a bordocampo: "Eusebio, io non parlo con i tuoi…”

VENEZIA - Scambio di battute tra Marco Baroni ed Eusebio Di Francesco. Tutto succede intorno al 37esimo minuto di Venezia-Lazio. Palla in uscita dopo un calcio d’angolo biancoceleste e duello Zerbin-Dele Bashiru. Vanno entrambi a terra e l’arbitro fischia fallo per i lagunari. Proteste sulla panchina laziale, ma tutto rientra subito. Baroni urla dalla sua panchina verso il collega Di Francesco: “Eusebio, io non parlo con i tuoi eh!”, il tutto accompagnato da un gesto di ok. Il piccolo diverbio finisce lì. Il problema vero però è per il tecnico della Lazio: Dele-Bashiru si fa male al piede. Cambio, dentro Belahyane.