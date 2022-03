Striscione sulla guerra, la condanna del Verona: "Contrari ad ogni forma di odio"

Per l’Hellas Verona la seconda domenica di marzo non è stato un giorno da ricordare. A turbare l’immediata vigilia della partita contro il Napoli, poi persa in modo rocambolesco e accompagnata da vibranti polemiche arbitrali di cui si è fatto portavoce il tecnico Igor Tudor, c’era infatti stato uno striscione criptico, ma non troppo, e di pessimo gusto sulla guerra in Ucraina.