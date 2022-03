Serie B, il giudice sportivo ferma 11 giocatori per un turno

MILANO - Il Giudice sportivo, dopo la trentunesima giornata della Serie B ha fermato undici giocatori, tutti per un turno: di questi, solo uno è stato espulso nell'ultima giornata: Frare del Cittadella ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Gli altri sono: Branca (Cittadella), Casarini (Alessandria), Cobbaut (Parma), Pedro Pereira (Monza), Deli (Pordenone), Lucca (Pisa), Marin (Pisa), Molina (Monza), Rigione (Cosenza), Szyminski (Frosinone). Ammonizione e ammenta di 1.500 euro per Lisi (Perugia) e Laura (Cosenza), entrambi "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Tra i preparatori atletici, due giornate a Tafani del Parma "per avere, al 27' del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva per entrare indebitamente sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un epiteto offensivo al Direttore di gara". Per le società, ammenda di € 1.000 alla Cremonese, "per avere suoi sostenitori, al 20' del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco", e ammenda di € 1.000 alla Reggina "per avere, prima della gara, omesso di impedire la presenza e la permanenza negli spogliatoi di un calciatore squalificato".