Verona, Tudor: "Tre punti importanti"

VERONA- Al termine della partita contro il Genoa, il tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN : "Questa è una bella vittoria, con un bel primo tempo e un brutto secondo tempo. Nella ripresa si è giocato poco. Secondo me abbiamo fatto un gran primo tempo e meritavamo il doppio vantaggio. Nella ripresa volevamo difendere l'1-0 e lo abbiamo fatto con una prestazione di grande sostanza. Abbiamo segnato con le nostre qualità". Poi si sofferma sull'intensità della gara. "Tutte e due le squadre hanno corso molto. Giocano un calcio in cui si butta molto il pallone avanti, cercando di sfruttare le seconde palle. Sono felice per i tre punti importanti che ci caricano ancora per la partita di sabato". Gunter sugli scudi, ma Tudor non si sbilancia: "Ha fatto una bella gara". Infine, un pensiero alla sfida con l'Inter: "Sarà un'Inter super motivata. La vittoria con la Juve li ha riportati a lottare per lo scudetto. Sarà una bella partita, noi non abbiamo nulla da perdere. Loro devono vincere e noi andremo là per giocarci le nostre carte".