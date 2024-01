Macché inchiesta su Sogliano, fatela sul Var che non funziona

Grottesco: reo di avere criticato gli addetti al Var di Inter-Verona per il torto subito, il ds Hellas verrà convocato dal procuratore federale. Bisognerebbe invece aprire un'indagine per capire se, chi sta davanti al video di Lissone, abbia o non abbia i requisiti per starci