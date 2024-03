Verona, controversia finita: accordo raggiunto tra Setti e Volpi

Si è conclusa, con un accordo tra le parti, la controversia tra il presidente del Verona Maurizio Setti e Gabriele Volpi che aveva dato il via all'inchiesta della Procura di Bologna che aveva portato al sequestro delle quote azionarie del club. A rendere nota la notizia un comunicato ufficiale apparso sul sito della società scaligera in cui si sottolinea come "tutte le controversie siano state definite".