Verona nei guai: rottura del crociato per Harroui, la nota del club

VERONA - Arrivano brutte notizie in casa Verona . Reduci dal pesante successo esterno sul campo del Parma , la squadra gialloblù perde uno dei suoi giocatori più talentuosi: il centrocampista Abdou Harroui ha infatti subito un infortunio non da poco. Al 67′ del match del Tardini , il marocchino classe 1998 con cittadinanza olandese, è uscito dal campo a causa di un problema fisico, sostituito da Mosquera . Le sensazioni negative di ieri sono state confermate poco fa dallo stesso club gialloblù.

Verona, infortunio Harroui: c'è la rottura del crociato

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo", si legge nel comunicato ufficiale della società gialloblù. Sei-sette mesi di stop per l'ex Sassuolo e Frosinone e stagione finita.