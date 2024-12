Si rialza il Verona: tris al Parma e aggancio in classifica

Dopo quattro sconfitte consecutive si rialza il Verona. La squadra di Zanetti vince al "Tardini" di Parma per 3-2 , grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera , (per il Parma doppietta di Sohm ). Punti fondamentali per i veneti, che salgono così a quota 15 punti , uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione, e raggiungendo proprio gli uomini di Pecchia.

Parma-Verona 2-3: in gol Coppola, Sarr e Mosquera

Era un periodo difficilissimo, quello che stava vivendo il Verona, soprattutto dopo la sconfitta interna contro l'Empoli. E la reazione è immediata, dopo appena cinque minuti Diego Coppola segna di testa da calcio d'angolo sfruttando il cross di Harroui. Il pareggio arriva al 19esimo, con Sohm che segna dopo la respinta di Ghirardi sulla linea sul tiro di Bonny. Dopo una buona partenza nel secondo tempo da parte del Parma, grazie soprattutto al neo-entrato Almqvist, è il Verona a ritrovare il vantaggio al 56esimo minuto. Triangolazione a tutto campo tra Sarr e Harroui, che di nuovo serve l'assist, con l'attaccante che trova il diagonale che batte Suzuki. Il tris arriva al 74esimo minuto, con Mosquera. Letale in contrpiede il Verona: Livramento tira, il portiere para, e l'attaccante si fa trovare pronto per il tap-in, che vale il suo quarto centro stagionale e i tre punti per la squadra di Zanetti. All'89esimo minuto Sohm riapre la partita con il secondo gol del Parma con una grande "rasoiata" da fuori area, ma il pareggio non arriva.