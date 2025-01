Roma, ti ricordi Italo Zanzi? Il ritorno in tv da presidente del Verona  

VERONA - Nuovo 'esordio' in Serie A per Italo Zanzi, ex Ceo della Roma (dal 2012 al 2016) che contro la Lazio al Bentegodi vivrà oggi (19 gennaio) la prima sfida da presidente esecutivo del Verona .

Zanzi, contro la Lazio prima da presidente

"Cosa mi aspetto? Prima di tutto una vittoria - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dall'inizio di Verona-Lazio -. A livello personale è un onore tornare in Italia, come è un onore per la proprietà (la società di private equity Presidio che ha acquisito il 100% delle quote da Maurizio Setti, ndr) lavorare in questo club e in questa città che ha grande storia e grande potenziale".

Le parole sulle conferme di Setti e Sogliano

Un cambio che non significa però rivoluzione, con l'ex patron Setti e il direttore sportivo Sean Sogliano che restano operativi in società: "Parliamo di un gruppo di lavoro che ha tutti gli elementi per avere successo - ha spiegato ancora Zanzi ai microfini di 'Sky Sport' -. Abbiamo la massima fiducia in Setti e Sogliano, questo forse non è molto comune nel mondo del calcio ma noi vogliamo dare continuità a quanto fatto nel corso di tanti anni".

L'ex Roma sugli obiettivi del 'nuovo' Verona

Così sugli obiettivi della nuova proprietà: "Siamo qui da quattro giorni e abbiamo ancora da imparare, ma sapere che nel club c'è gente capace ci dà serenità e ci fa essere fiduciosi, Per il cda poi abbiamo scelto gente con esperienze e 'skills' diverse, non solo per far crescere la società ma anche per aiutare tutti gli elementi del club e portare avanti un grande Verona". Ai microfoni di 'Dazn' poi le parole sul mercato di gennaio: "Lavoreremo tutti i giorni per migliorare la squadra".