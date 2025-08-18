Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Verona, Suslov operato a Villa Stuart: i tempi di recupero

I gialloblù dovranno fare a meno del centrocampista slovacco dopo il grave infortunio subito nei giorni scorsi in allenamento: la situazione
Verona, Suslov operato a Villa Stuart: i tempi di recupero© Getty Images
2 min
ROMA - Importante defezione in casa Hellas Verona. Il club gialloblù dovrà infatti fare a meno, per oltre metà stagione, del centrocampista slovacco Tomas Suslov dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subito nei giorni scorsi in allenamento. Il classe 2002 resterà fermo almeno sei-sette mesi e tornerà in patria per la rieducazione. In data odierna, lunedì 18 agosto, Suslov è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani e l'intervento è perfettamente riuscito.

Verona, intervento riuscito per Suslov: il comunicato

"Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, è stato operato oggi pomeriggio dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento - si legge nel comunicato del club gialloblù - è perfettamente riuscito, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d’origine".

© RIPRODUZIONE RISERVATA