Verona, Suslov operato a Villa Stuart: i tempi di recupero

ROMA - Importante defezione in casa Hellas Verona. Il club gialloblù dovrà infatti fare a meno, per oltre metà stagione, del centrocampista slovacco Tomas Suslov dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subito nei giorni scorsi in allenamento. Il classe 2002 resterà fermo almeno sei-sette mesi e tornerà in patria per la rieducazione. In data odierna, lunedì 18 agosto, Suslov è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani e l'intervento è perfettamente riuscito.