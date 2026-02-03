Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Verona, Sammarco allenatore ad interim: è ufficiale, sarà in panchina contro il Pisa

La scelta del club scaligero a pochi giorni dallo scontro salvezza con i toscani: sfida inedita con il neo arrivato Hiljemark
2 min
TagssammarcoHellas VeronaSerie A
Hellas Verona

Hellas Verona

Tutte le notizie sulla squadra

L'Hellas Verona dà fiducia a Paolo Sammarco. Complice l'imminente scontro salvezza con il Pisa, il club scaligero ha scelto di affidare ad interim la panchina della prima squadra gialloblù a Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Paolo Zanetti. Sarà una sfida inedita con il neo arrivato Hiljemark, sostituto di Alberto Gilardino.

Verona, Sammarco allenatore ad interim: è ufficiale

Questa la nota ufficiale dell'Hellas Verona in vista del prossimo impegno con il Pisa: "Hellas Verona FC - si legge nel comunicato - comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".

 

 

