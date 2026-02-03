Verona, Sammarco allenatore ad interim: è ufficiale, sarà in panchina contro il Pisa
L'Hellas Verona dà fiducia a Paolo Sammarco. Complice l'imminente scontro salvezza con il Pisa, il club scaligero ha scelto di affidare ad interim la panchina della prima squadra gialloblù a Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Paolo Zanetti. Sarà una sfida inedita con il neo arrivato Hiljemark, sostituto di Alberto Gilardino.
Questa la nota ufficiale dell'Hellas Verona in vista del prossimo impegno con il Pisa: "Hellas Verona FC - si legge nel comunicato - comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".