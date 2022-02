Serie B, Perugia-Cremonese 0-0. Alvini ferma la capolista

PERUGIA - Termina a reti inviolate la gara della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B tra Perugia e Cremonese . Con questo risultato il Perugia sale a quota 38 ed è in settima posizione, a -1 dall'Ascoli. La Cremonese non riesce a replicare al successo del Pisa : i grigiorossi restano primi a 45 punti ma vengono appaiati in vetta proprio dai nerazzurri.

La partita

Il primo acuto della partita arriva al 7', quando Bartolomei tenta una conclusione di potenza che va a spegnersi a lato della porta avversaria. La replica del Perugia arriva al 16', con una conclusione di Lisi, il portiere ospite Carnesecchi, con un gran colpo di reni, riesce a mettere in calcio d'angolo. Al 21' ci prova De Luca al volo: Carnesecchi devia in corner, ma era tutto fermo per offside. Al 23', dall'altra parte, ci prova di testa Ciofani, il portiere Chichizola abbranca la sfera. Al 41' ci prova Castagnetti con un sinistro potente dalla distanza, la palla si spegne a lato. Nella ripresa, il primo squillo è grigiorosso: Ciofani di testa, Chichizola respinge. Cremonese attiva al 9' con Zanimacchia: palla a lato. Lavoro per Carnesecchi al 21', senza problemi sulla conclusione di Santoro; attento il portiere ospite anche al 25' sul tentativo dalla distanza di Segre. Al 44' pericolosa la Cremonese quando una conclusione di Valeri si trasforma quasi in assist per Di Carmine: la difesa del Perugia riesce ad allontanare.

