Gli arbitri di B: Monza-Lecce a Doveri, per Parma-Spal scelto Marini

ROMA - La Serie B dovrà aspettare ancora prima di poter riposare: le squadre del campionato cadetto, infatti, saranno chiamate di nuovo in campo nel week-end dopo il secondo turno infrasettimanale consecutivo andato in scena tra martedì e mercoledì. Di seguito le designazioni arbitrali decretate dall'AIA per le sfide della 26ª giornata.