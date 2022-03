Senza Buffon ancora un pari per il Parma: 1-1 con il Cittadella

PARMA - Ancora un pareggio (il terzo di fila e sempre per 1-1) per il Parma di Iachini, che non riesce a superare il Cittadella al 'Tardini' anticipo della 29ª giornata di Serie B. Senza l'infortunato Buffon e il secondo portiere Colombi tocca a Turk difendere la porta dei ducali, ma il 18enne sloveno riesce solo a intuire il tiro di Beretta che al 26' porta avanti i veneti sul rigore concesso per un'entrata in ritardo di Man (vista dal Var) sull'ex romanista Antonucci. Eppure a rendersi pericoloso per primo era stato proprio il Parma con Simy, che si è però divorato l'occasione servitagli su un piatto d'argento dal 'Mudo' Vazquez (10'). Lo svantaggio è un colpo duro per i gialloblù che non riescono più a impensierire gli ospiti, vicini anzi al raddoppio nella ripresa quando è il palo a respingere il pallone colpito di testa da Visentin sulla punizione calciata da Laribi. Nell'ultima parte di match si gioca allora la carta Pandev (dentro al 71') ma a cambiare l'inerzia del match è l'espulsione per doppio giallo allo stesso Visentin, che lascia i suoi in dieci al 74'. L'episodio scuote il Parma che all'81' pareggia: punizione calciata da Brunetta in area veneta, dove Juric svetta e incorna alle spalle di Kastrati. Con l'uomo in più i ducali ci provano fino alla fine ma Donnarumma respinge con la faccia il potente destro di Correia (entrato nel secondo tempo per Rispoli), Pandev centra il compagno Sits invece della porta e in pieno recupero Brunetta colpisce la traversa sul rigore concesso per un tocco di mano in area di Beretta. Niente da fare per Iachini, costretto ad 'accontentarsi' ad accontentarsi del terzo 1-1 di fila che lascia il suo Parma ancora lontano dalla zona playoff, momentaneamente agganciata invece dal Cittadella.