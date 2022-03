Serie B, Cosenza-Lecce: dirige Marinelli. Benevento a Piccinini

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista delle fare dell'11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma a partire da domani. Per il match d'alta classifica tra Brescia e Benevento è stato designato Piccinini; per la seconda Lecce, in scena sul campo del Cosenza, c'è Marinelli. Mercoledì tre positicipi: la prima della classe Pisa gioca ad Ascoli (dirige Marini), la terza Cremonese ospita il Pordenone (Meraviglia). Di Martino per Perugia-Spal.