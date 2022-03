Serie B, Ciurria e Gytkjaer fanno sorridere il Monza: Alessandria ko 0-3

ALESSANDRIA - Il Monza espugna il Moccagatta di Alessandria e si porta al terzo posto della classifica di Serie B dopo 30 giornate. I biancorossi di Giovanni Stroppa inseguono ad un solo punto Lecce e Pisa (con i toscani in campo mercoledì nella seconda parte del turno infrasettimanale) ed ora sognano la promozione diretta. Sempre più vicino, invece, l'approdo ai play-out per l'Alessandria, che non vince da quasi due mesi e rischia di vedere la Spal (ora a +6 e prima delle squadre salve) allontanarsi ancora in caso di risultato positivo mercoledì sera.