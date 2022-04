Bari, parte la festa per la Serie B. De Laurentiis: "Complimenti a club e tifosi"

LATINA - Il Bari di Luigi De Laurentiis torna in Serie B dopo quattro anni di assenza, dopo un campionato - il Girone C della Serie C - stradominato dall'inizio alla fine. Al Francioni, contro il Latina, è arrivata la tanto attesa promozione dopo il successo per 1-0 firmato da Mirko Antenucci. Allo stadio Francioni della cittadina laziale sono arrivati oltre 1900 spettatori dalla Puglia e allo stadio San Nicola più di tremila tifosi si sono ritrovati per assistere alla gara decisiva per la vittoria del torneo. La promozione in Serie B arriva nello stesso stadio in cui 8 anni fa si chiuse negativamente la grande cavalcata della squadra che dall'orlo del fallimento si era ritrovata ad un passo dal possibile ritorno in Serie A. Dopo i 25mila spettatori registrati proprio al San Nicola domenica scorsa per il derby con la Fidelis Andria, nel prossimo impegno interno con l'Avellino si punta alle 30mila presenze, dato che potrebbe confermare la piazza barese tra le prime dieci del calcio italiano per spettatori. La squadra è attesa a Bari all'una di questa notte, quando la festa potrebbe continuare.