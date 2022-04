Serie B, Reggina-Benevento: arbitra Colombo. Lecce: Marcenaro

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentatreesima giornata di campionato di Serie B, in programma tra domani e dopodomani. Reggina-Benevento è stata affidata a Colombo, mentre il Lecce, in scena sul campo della Ternana, sarà diretto da Marcenaro. Per il match d'alta classifica tra Pisa e Brescia è stato designato Santoro.