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2 min

Serie B, le designazioni arbitrali della 34ª. Lecce-Spal a Marchetti

Designati arbitri e assistenti per il prossimo turno del campionato cadetto
Serie B, le designazioni arbitrali della 34ª. Lecce-Spal a Marchetti© Getty Images

ROMA- L'A.I.A. ha pubblicato tutte le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di ritorno di Serie B. Marchetti per Lecce-Spal. Benevento-Vicenza a Maggioni.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

ALESSANDRIA – PORDENONE    h. 14.00

MARINI

GROSSI – NUZZI

IV:      GEMELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       DI PAOLO

 

COMO – CITTADELLA    h. 14.00

PATERNA

DI MONTE – TRINCHIERI

IV:       PERENZONI

VAR:      BARONI

AVAR:       FABBRI

 

LECCE – SPAL    h. 14.00

MARCHETTI

VONO – ROSSI C.

IV:     CATANOSO

VAR:     PICCININI

AVAR:     BOTTEGONI

 

FROSINONE – CREMONESE    h. 16.15

ABISSO

GALETTO – LAUDATO

IV:      SAIA

VAR:     DI BELLO

AVAR:     VECCHI

 

BENEVENTO – LR VICENZA    Domenica 10/04 h. 14.30

MAGGIONI

RANGHETTI – VIVENZI

IV:     CARRIONE

VAR:     ZUFFERLI

AVAR:      RASPOLLINI

 

ASCOLI – REGGINA    Domenica 10/04 h. 15.30

DI MARTINO

MUTO – ROBILOTTA M.

IV:     NICOLINI

VAR:     MINELLI

AVAR:     LANOTTE

 

COSENZA – MONZA    Domenica 10/04 h. 15.30

MARESCA

DEL GIOVANE – MASSARA

IV:       DI CAIRANO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARGANI

 

CROTONE – TERNANA    Domenica 10/04 h. 15.30

ABBATTISTA

DELLA CROCE – CECCON

IV:     CARELLA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       MOKHTAR

 

PERUGIA – PISA    Domenica 10/04 h. 18.00

MASSA

MASTRODONATO – PAGNOTTA

IV:       GALIPO’

VAR:      FOURNEAU

AVAR:      FIORE

 

BRESCIA – PARMA    Lunedì 11/04 h. 20.30

GHERSINI

COLAROSSI – SACCENTI  

IV:     ACANFORA

VAR:     DIONISI

AVAR:      AFFATATO

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