Serie B, Reggina-Lecce: dirige Fourneau. Spal-Crotone: Irrati

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La prima in classifica Lecce va in scena sul campo della Reggina: dirige Fourneau. Spal Crotone, lunch match, sarà diretta da Irrati. Per il Benevento, che ospita il Pordenone, c'è Camplone.