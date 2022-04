Serie B, Vicenza-Lecce: dirige Mariani. Di Bello per il Benevento

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentasettesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 30. Il Lecce capolista affronta in trasferta il Vicenza: dirige Mariani. La Cremonese seconda ospita l'Ascoli: fischietto affidato a Manganiello. Il big match tra la terza Monza e la quarta Benevento sarà diretto da Di Bello.