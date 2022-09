Serie B, 4 squalificati. Palermo, Pisa e Como multate

MILANO - Sono in tutto 4, tutti per una giornata, i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare dell'ultimo turno del campionato cadetto. Tutti e quattro hanno rimediato un rosso nella passata giornata: si tratta di Jacopo Da Riva del Como ("per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco"), Aldo Florenzi del Cosenza ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"), Adam Obert del Cagliari ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario") e Francis Tessmann del Venezia ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Tra i dirigenti, una giornata a Kevin Marulla del Cosenza ("per avere, al 6' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale") e a Ivan Sarra del Pisa ("per avere, al 30' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale"). Inoltre, si legge nel comunicato ufficiale, relativamente alla gara Cosenza-Bari, "in ordine alla segnalazione di un collaboratore della Procura federale circa un’espressione blasfema da parte di un collaboratore della Soc. Cosenza, percepita a breve distanza, si chiede di conoscere l’esatta collocazione del suddetto collaboratore della società e se la percezione dell’espressione possa essere stata estesa agli altri soggetti presenti".