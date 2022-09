Serie B, al Genoa basta Jagiello per vincere: Modena steso 1-0

GENOVA - Al Ferraris il Genoa di Blessin vince di misura (1-0) contro il Modena di Tesser sempre più in crisi di risultati. Decide la gara Jagiello . Il Grifone si porta dunque a quota 11 punti in classifica, a meno quattro dalla coppia di testa Reggina-Brescia. I canarini stazionano al diciottesimo posto dopo aver ottenuto 3 punti in 6 giornate di campionato

Genoa-Modena: tabellino e statistiche

Portanova di tacco e Jagiello conclude: il Genoa è avanti 1-0

La partita inizia subito con ritmi alti. All'8' Yalcin lancia Portanova che, entrato in area avversaria, controlla bene il pallone ma da ottima posizione manda a lato. Al 12' ci prova Pajac con una conclusione dalla distanza ma bravo Gagno a buttarsi a terra e a parare. Due minuti dopo Martinez, in area di rigore del Genoa, deve intervenire in uscita sulla grande percussione di Diaw. Al 27' viene fischiato un calcio di rigore per il Modena per fallo di Dragusin su Diaw: l'attaccante gialloblù, però, era in fuorigioco all'inizio dell'azione. Al 30' Yalcin con un'azione personale entra in area da sinistra e lascia partire un tiro che però viene respinto di piede da Gagno. Nell'azione successiva Jagiello tenta un tiro in diagonale che termina di poco a lato. Al 44' il Genoa sblocca il match: bellissima azione tutta di prima dei rossoblù di Blessin che si chiude con l'assist di tacco di Portanova per la conclusione a rete di Jagiello.

Classifica Serie B

Il Genoa conserva il vantaggio, Modena inconsistente

Nella ripresa è ancora Jagiello a chiamare in causa Gagno al 3'. All'8' il portiere del Modena compie un'uscita coraggiosa e salva su Badelj. Al 9' proprio il centrocampista croato non riesce a superare Gagno. Al 12' il Genoa colpisce il palo con il gran sinistro dai 25 metri di Pajac alla sinistra di Gagno. Nel secondo tempo Genoa e Modena non riescono a creare grosse occasioni da gol e i tiri nello specchio della porta latitano. Al 30' ci prova Silvestri con un tentativo in acrobazia che però si termina a lato. Al 37' Badelj perde un pallone sanguinoso ma viene graziato da Falcinelli che non ne approfitta. Sulla ripartenza successiva Bonfanti non trova la porta calciando a lato.