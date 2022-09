Serie B, squalificati Pucino e Ionita. Multe a Palermo e Ternana

MILANO - Il giudice sportivo ha fermato due giocatori a seguito della scorsa giornata del campionato di Serie B, entrambi per una giornata. Entrambi espulsi nell'ultima uscita, si tratta di Raffaele Pucino (al quale è stata comminata un'ammenda di 1.000 euro) del Bari "per avere, al 38° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento, al termine della gara, negli spogliatoi"; e di Artur Ionita del Pisa ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Tra gli operatori sanitari, una giornata a Giuseppe Mirko Genzardi del Palermo ("per avere, al 25' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale").