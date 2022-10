Ascoli-Cagliari 2-1: Dionisi e Mendes mettono ko Liverani

Classifica Serie B

Primo tempo, la sblocca Dionisi dal dischetto

Già al 5' arriva il primo squillo con l'Ascoli che si rende pericoloso con una conclusione di Caligara deviata da Capradossi. Il parziale cambia al 33': Radunovic in uscita (dopo una grande disattenzione della propria difesa) colpisce Lungoyi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Dionisi che spiazza Radunovic con freddezza e porta in vantaggio l'Ascoli, 1-0. Il Cagliari, al 38', cerca di rispondere con Nandez che però al momento di concludere a rete scivola e l'occasione sfuma. L'ultimo sussulto della prima frazione di gioco è di marca locale, con una bella e potente conclusione da fuori di Dionisi che termina sopra la traversa.

Ascoli-Cagliari: tabellino e statistiche

Pedro Mendes raddoppia, poi Pavoletti accorcia

Nella ripresa, subito Cagliari, ma Nandez non riesce a trovare il momento buono per calciare in porta. L'Ascoli non tarda a replicare, visto che al 3' Lungoyi si incunea in area avversaria ma non trova il varco giusto; l'azione prosegue, la sfera arriva a Falzerano che prova la conclusione: facile per Radunovic. Al quarto d'ora, interessante occasione per gli ospiti: Nandez serve Di Pardo che mette il pallone in mezzo dove Pavoletti fa sponda per Falco che calcia di prima intenzione, la palla si spegne alta non di molto. Al 24' ancora Cagliari: Pavoletti non arriva di un soffio alla deviazione vincente sul buon cross a rientrare di Luvumbo. Finale infuocato. Al 36' l'Ascoli raddoppia: il Cagliari esce malissimo in difesa, Collocolo serve Pedro Mendes che trova il tocco giusto con la punta del piede per battere Radunovic, 2-0. Ma il Cagliari la riapre immediatamente: al 40' Pavoletti devia in rete di testa il traversone dalla sinistra di Millico, 2-1. E il Cagliari si proietta in avanti a caccia del pari: al 42' una conclusione di Capradossi impegna seriamente il portiere Guarna, al 44' è il turno di Altare di provarci, ma il suo colpo di testa viene controllato da Guarna. Nel finale, al 95', Ascoli in 10: Falasco rimedia il secondo giallo del proprio incontro e lascia il campo pochi istanti prima del triplice fischio.