Serie B, la Reggina fa la voce grossa: vittoria e aggancio al Genoa

REGGIO CALABRIA - Al Granillo è festa Reggina . Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie B la squadra di Filippo Inzaghi batte il Genoa 2-1. Il vantaggio amaranto è a firma di Canotto al 15' del primo tempo, pareggia Aramu al 33' per il Grifone . Prima dell'intervallo Menez si fa parare un rigore da Semper . Nella ripresa ancora un penalty in favore dei padroni di casa: stavolta si presenta Hernani che trasforma in gol. La Reggina con questa vittoria aggancia dunque proprio il Genoa di Blessin al secondo posto a quota 22 punti. Mini fuga Frosinone (27 punti), capolista con cinque punti di vantaggio sulle seconde.

Primo tempo: avanti la Reggina con Canotto, pareggia Aramu per il Genoa. Semper ipnotizza Menez dal dischetto

Ottimo inizio di gara della Reggina che all'8' si fa vedere dalle parti di Semper: il pallone in area, non agganciato da Hernani, viene calciato da Canotto, la difesa del Genoa mura. Al 15' i calabresi sono già in vantaggio: Majer lancia, Canotto controlla il pallone e lascia partire un tiro angolato che batte Semper. La gara si trascina lentamente fino al pareggio del Genoa. Al 33' tocca Gagliolo su traversone di Sabelli, Aramu mette dentro il pallone di testa da pochi passi dalla porta. Passano due minuti e la Reggina ha la grande occasione per tornare in vantaggio: Bani e Sabelli trattengono Rivas in area, calcio di rigore per gli amaranto. L'arbitro viene richiamata dal Var a rivedere le immagini. Dopo cinque lunghi minuti di controllo, viene confermato il rigore alla Reggina. Ammoniti Sabelli per il fallo su Rivas e Bani per proteste. Menez si presenta dal dischetto ma calcia centrale e Semper respinge.

Rigore realizzato da Hernani, festa al Granillo: la Reggina aggancia il Genoa al secondo posto

Nella ripresa la Reggina inizia forte e passa ancora avanti: cross di Pierozzi, Czyborra tocca con la mano il pallone. Secondo calcio di rigore per la Reggina. Stavolta dagli undici metri si presenta Hernani: il centrocampista brasiliano spiazza Semper con freddezza. Avanti gli uomini di Filippo Inzaghi. Al 16' il neo entrato Yalcin so mette subito in evidenza con una conclusione di destro dalla distanza ma la sfera finisce di molto alta sopra la traversa. Al 22' Semper dice no al tiro da posizione defilata di Canotto. Il tiro centrale di Gori da fuori area non trova fortuna, nessun problema per Semper. Al 35' ci prova Portanova con due tiri da fuori area, la difesa della Reggina respinge. Il Genoa tenta il possibile per riprendere il match nel finale. Al 43' incursione in area di Portanova, ma Yalcin non ne approfitta per calciare.