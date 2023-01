Palermo-Bari diretta: segui LIVE la partita di oggi

PALERMO - L'antipasto della 21ª giornata di Serie B è in realtà anche il piatto forte del turno cadetto, che prevede un derby del Sud tutto da vivere tra l'ambizioso Palermo di Corini e il lanciatissimo Bari di Mignani . Al Barbera sarà una sfida da brividi: i rosanero sono reduci da sei risultati utili consecutivi e hanno già investito nel mercato di gennaio, prendendo Tutino dal Parma; i pugliesi hanno travolto il Parma nell'ultimo turno e si sono portati a -3 dal secondo posto in classifica, attualmente condiviso tra Reggina e Genoa. Sfida nella sfida quella tra i bomber delle due squadre: Brunori , 10 reti, è stato l'eroe della promozione siciliana, Cheddira , capocannoniere della B con 12 gol, è l'alfiere dei pugliesi e uomo mercato, seguito dalla "casa madre" Napoli e non solo.

20:20

Incognita meteo sul Barbera

Giorni di maltempo sulla Sicilia e Palermo, tanto che dopo l'allerta meteo arancione diffuso nelle ultime ore si era anche paventato il rinvio del match con il Bari. In realtà però nonostante il forte vento, la pioggia e le temperature pungenti, si scenderà regolarmente in campo, con previsioni addirittura "confortanti" per le ore in cui andrà in scena la gara del Barbera.

19:55

Palermo-Bari: le formazioni ufficiali

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano

BARI: Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Ceter

19:50

Sfida nella sfida tra Brunori e Cheddira

Elemento di ulteriore curiosità in vista del match del Barbera, la sfida nella sfida tra i bomber delle due squadre. Lato rosanero c'è Matteo Brunori, che ha realizzato sei degli ultimi 10 gol dei siciliani, vale a dire il 45% delle realizzazioni del Palermo, una percentuale da record, migliore anche di quella del capocannoniere della Serie B Walid Cheddira, attestato sul 35% per quanto riguarda il Bari. L'attaccante marocchino però viene dalla tripletta rifilata al Parma nello scorso turno di campionato e soprattutto ha firmato la sua prima rete nel campionato cadetto proprio contro i rosanero, nel match dello scorso 19 agosto, dando peraltro vita a una serie di sette gare consecutive in cui ha iscritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

19:40

Curiosità su Palermo-Bari

Il Palermo ha perso solamente una delle 21 partite casalinghe contro il Bari in Serie B e nelle ultime quattro sfide nel campionato cadetto contro i pugliesi ha ottenuto due vittorie e due sconfitte. Allo stesso tempo, però, i rosanero in questo campionato non sono mai riusciti ad ottenere due successi consecutivi in casa e prima della sosta, l'ultima al Barbera, avevano piegato 2-1 il Cagliari. D'altro canto l'andamento esterno del Bari in questa stagione recita 19 punti su 10 trasferte e in generale la difesa dei galletti ha subito dopo il Pisa il record di clean sheet, avendo tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite.

19:30

Tutto pronto al Barbera per Palermo-Bari

Luci al Barbera per il big match del 21° turno di Serie B e che vede la sfida tra due piazze storiche del meridione calcistico, tornate ai margini del calcio che conta e che mirano a rientrarci di diritto, dopo anni di patimenti. Palermo-Bari è anche un match importante per la classifica, con i rosanero di Corini in vertiginosa risalita, quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite, e i galletti di Mignani ormai in orbita promozione, distanti solo tre lunghezze dalla coppia Reggina-Genoa, che attualmente occupa il secondo posto alle spalle del Frosinone capolista.

Stadio Enzo Barbera di Palermo