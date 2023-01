Serie B, Castori e Bisoli i modelli da imitare

Allacciate le cinture e restate incollati ai seggiolini, perché questo campionato di Serie B è sempre più simile a un frullatore che macina sorprese a pieni giri. La battaglia per la promozione diretta è un rompicapo, almeno alle spalle della capolista laziale attesa dal testacoda di oggi con la Strega di Cannavaro presunta grande e, invece, impelagata ancor più nei bassifondi della classifica dopo i sorprendenti risultati di ieri pomeriggio e contestata ingenerosamente da una parte dei tifosi giallorossi. Allo “Stirpe” è un bivio tra legittime ambizioni e paure da scongiurare, come opportunamente consiglia il tecnico napoletano al cospetto di Grosso , amico mondiale. Intanto, cade la Reggina di Inzaghi contro la corazzata di Bisoli che porta il SudTirol al quarto posto in classifica con la 4ª vittoria nelle ultime 5 gare. Numeri incredibili per il sanguigno mago di Porretta Terme, un altro che sa come si fa.

Il Perugia di Bisoli ferma il Bari

Quello di Inzaghi non è l’unico tonfo clamoroso della giornata anche se arriva per una questione di centimetri complice un fuorigioco che nega a SuperPippo un sorpasso finanche meritato. Fa rumore anche il blitz all’Astronave del Perugia che tramortisce un Bari evidentemente monco senza Cheddira ma anche sorpreso dall’aggressività e dall’organizzazione dell’avversario. Tuttavia, quando di mezzo c’è un marpione come il veterano Castori, solo due anni fa capace di riportare in A la Salernitana contro ogni pronostico e tra tensioni ambientali, non bisognerebbe mai dare nulla per scontato. Dovrà rivedere le proprie proiezioni, dunque, anche chi avesse dato il Grifo per spacciato: la lotta per la salvezza arricchisce d’interesse un torneo già bello ed equilibrato proprio perché non esistono risultati scontati. Va, infatti, di traverso anche la torta immaginata dal Parma a Cosenza per il 45º compleanno di “highlander” Buffon, sofferente davanti alla tv dinanzi all’ennesima prova scialba dei crociati. I silani vincono una gara impari sul piano dell’organico nonostante l’incredibile leggerezza di Cortinovis che rimedia due gialli in un minuto complicando la vita dei silani. Senza spegnere le energie per lottare.