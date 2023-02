L'Ascoli ci prova, il Benevento resiste in dieci: al Del Duca è 0-0

ASCOLI PICENO - Al Del Duca l' Ascoli di Breda pareggia 0-0 con il Benevento di Stellone . Primo tempo equilibrato con poche emozioni. Al 34' sanniti in dieci: doppio giallo e dunque rosso per Improta. Nella ripresa meglio i padroni di casa, pericolosi in più occasioni con Dionisi . Paleari , sempre attento, non si fa superare. Padroni di casa vicinissimi alla vittoria nel finale con la traversa colpita da Simic . Con questo punto l' Ascoli , rivitalizzato dalla cura Breda con 7 punti raccolti in tre giornate, sale a quota 33 punti al dodicesimo posto assieme al Cittadella . Il Benevento di Stellone si trova in piena zona playout con 27 punti, a +2 sul terz'ultimo posto occupato dalla Spal .

Classifica Serie B

Grande equilbrio in campo, Benevento in dieci per l'espulsione di Improta

Parte bene il Benevento ma è l'Ascoli a trovare la prima conclusione del match: al 4' Collocolo arriva sul fondo e mette in mezzo per Mendes che di testa manda alto sopra la traversa. Al 23' ci prova ancora l'Ascoli con la conclusione di Ciciretti da fuori area che sorvola la traversa. Il Benevento di fa vedere al 31' con il tentativo improvviso dalla distanza di Acampora: Leali deve intervenire per deviare in angolo il pallone. Al 34' il Benevento di Stellone è costretto a proseguire il match in dieci per l'espulsione di Improta: punito con il secondo giallo il gomito troppo largo del numero 16 dei sanniti. Il nervosismo cresce con il passare dei minuti: al 38' cartellino giallo per Leverbe. Al 39' Ciciretti ci prova di prima dal limite, pallone deviato in corner. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo al Del Duca.

Ascoli pericoloso con Dionisi, traversa di Simic all'ultimo secondo. Il Benevento difende lo 0-0

Al'11' della ripresa prova lo spunto personale Collocolo, ma il la sua conclusione si alza troppo e termina alta sopra a traversa. Breda è costretto a sostituire il dolorante Adjapong: al suo posto dentro Donati. Forze fresche in casa Benevento: Stellone inserisce Letizia per El Kaouakibi e Pastina per Acampora. Per l'Ascoli fanno il loro ingresso in campo Dionisi e Proia. Al 23' Dionisi cerca di impensierire Paleari con una conslusione di sinistro al volo dal limite dell'area, ma il pallone vola alto sopra la traversa. Passa un minuto ed è ancora Dionisi di testa da ottima posizione ad impegnare Paleari, che si supera con un intervento d'istinto e devia il pallone. Al 25' dentro Simy per La Gumina, Stellone prova a cambiare qualcosa là davanti. Alla mezz'ora ancora pericoloso Dionisi che, ricevuto palla in area, manda il pallone sull'esterno della rete. L'Ascoli preme sull'acceleratore: al 35' Falzerano dalla sinistra mette in mezzo un pallone che Pastina spazza. Collocolo recupera la sfera e tenta la conclusione sotto la traversa: pallone alto. Doppio cambio nel finale per l'Ascoli: dentro Simic e Lungoyi per Mendes e Proia. Nel primo dei sei minuti di recupero pericoloso Falzerano che sfrutta un rimpallo in area concludendo di prima intenzione, ma la palla finisce di poco a lato alla sinistra di Paleari. L'Ascoli va ad un passo dal vantaggio proprio negli ultimi secondi con la traversa colpita da Simic.

Ascoli-Benevento: tabellino e statistiche