Serie B, squalificati 15 giocatori e il tecnico del Palermo Corini

MILANO - Il giudice sportivo di Serie B ha fermato in tutto 15 giocatori dopo l'ultimo turno di campionato. La sanzione più pesante (due giornate di stop) è stata comminata al calciatore del Perugia Paz Blandon ("per condotta gravemente antisportiva: per avere, al 31' del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario"). Una giornata a Camara e Estevez (Parma), Hermannsson e Marin (Pisa), Hristov (Venezia), Improta e Leverbe (Benevento), Proietti (Ternana), Boloca e Cotali (Frosinone), Casasola e Kouan (Perugia), Ioannou (Como) e Maita (Bari). Tra gli allenatori, inoltre, squalificato il tecnico del Palermo Eugenio Corini per una giornata. Ammende per Pisa (5.000 euro), Brescia (2.000) e Ascoli (1.000). Infine, tra gli operatori sanitari, una giornata di squalifica al fisioterapista del Modena, Cinci.